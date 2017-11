Cgia, tasse giù solo per imprese grandi

VENEZIA, 4 NOV - Alla fine sono state premiate dal fisco ancora una volta le medie e le grandi imprese, mentre alle piccolissime attività non resta che attendere ancora un anno per la riduzione del carico fiscale. Lo afferma l'Ufficio Studi della Cgia di Mestre. Se il taglio dell'Ires (Imposta sui redditi delle società di capitali) consente alle società di risparmiare 3,9 miliardi di euro di tasse all'anno, alle piccole e micro imprese, invece, lo slittamento dell'introduzione dell'Iri (Imposta sui redditi) non consentirà di risparmiare almeno 1,2 miliardi di euro di tasse all'anno.