Fisco: scoperta maxi evasione da 26 mln

LECCE, 4 NOV - Una multinazionale tedesca che commercializza fibre tessili e una società slovena di e-commerce che operano in modo occulto in Salento avrebbero evaso totalmente il fisco italiano per oltre 26 milioni di euro tra imposte sui redditi, Iva ed Irap. E' quanto ritiene di aver accertato la Guardia di Finanza di Lecce che ha denunciato alla magistratura gli amministratori delle due società per violazione delle norme fiscali, per infedele dichiarazione dei redditi, omessa dichiarazione ed occultamento e distruzione di scritture contabili. I militari hanno anche proposto all'Agenzia delle Entrate l'applicazione delle misure cautelari in materia fiscale (il congelamento dei beni); alla magistratura è stato chiesto il sequestro per equivalente di beni finalizzato alla confisca, anche in territorio estero.