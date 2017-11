4 Novembre: Mattarella all'Altare Patria

ROMA, 4 NOV - Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha deposto questa mattina una corona d'alloro all'Altare della Patria in occasione della celebrazione del 4 Novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Mattarella era accompagnato dal premier Paolo Gentiloni e dal ministro della Difesa Roberta Pinotti. Presenti le più alte cariche dello Stato e il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano. Tremila militari, di tutte le forze armate e della Guardia di Finanza, hanno assistito alla cerimonia. Al termine, è stato suonato l'Inno d'Italia e sono volati sulla piazza e su il centro di Roma le Frecce Tricolori che hanno colorato i cieli di verde, bianco e rosso. Il ministro Pinotti, in un messaggio agli uomini e alle donne della Difesa, ha ricordato per l'occasione "l'insopprimibile valore della pace, anelito di ogni società civile".