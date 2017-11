Sequestrata società vicina 'ndrangheta

REGGIO CALABRIA, 4 NOV - I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Dda, hanno sequestrato una società di trasporti, la "Gold Transport Unipersonale Srl" ed il relativo compendio aziendale, per un valore stimato di circa 3 milioni di euro. La società è formalmente intestata a Costantino Suraci, di 37 anni, ma secondo l'accusa sarebbe nella diretta disponibilità di Domenico Ficara (37), imprenditore reggino operante nel settore del trasporto merci su strada, sottoposto alla sorveglianza speciale di Ps perché ritenuto appartenente alla cosca Ficara-Latella. Domenico Ficara - fratello di Giovanni (52), detenuto e indicato quale esponente di vertice della stessa cosca Ficara-Latella - era stato arrestato nell'operazione "Reggio Sud", condotta dal Gico del Nucleo di polizia tributaria della Finanza in sinergia con il Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria nel corso della quale furono arrestate 33 persone e sequestrati beni per 77 milioni di euro.