Migranti: nuovo sbarco a Salerno

SALERNO, 4 NOV - Nella mattinata di domani arriverà al molo Manfredi di Salerno una nave spagnola con 400 persone a bordo, e con oltre venti salme. Dalle prime informazioni, pare che si stia cercando di individuare i luoghi per una degna sepoltura dei cadaveri non solo nel comune di Salerno ma anche nelle città limitrofe. Intanto, questa mattina, in Prefettura si riunirà come di consueto l'unità di crisi per coordinare le operazioni. Il Prefetto di Salerno Salvatore Malfi, a margine della festa delle Forze Armate e dell'unità d'Italia, ha detto: "Ci addolora sapere che ci siano dei morti a bordo della nave. Si cerca di salvare quante più persone possibile, ma capita, purtroppo, che non tutti ce la facciano ad arrivare sani e salvi sulle nostre coste. Anche loro, in qualche modo, sono vittime delle guerre".