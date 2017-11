M5s fa quadrato, Appendino assediata

TORINO, 4 NOV - "È triste notare che molti organi di stampa si sono sostituiti alla procura, inscenando processi mediatici e pensando di fare i magistrati. Da due giorni si parla di 'avvisi di garanzia in arrivo', di 'vertici della Città indagati a tutti i livelli' ma, fino ad ora, nessun atto è stato notificato dalla procura che non ha neanche rilasciato alcuna dichiarazione". Così, in una nota, il gruppo consiliare M5S di Torino sulle indiscrezioni di stampa relative all'imminente chiusura delle indagini sugli incidenti di piazza San Carlo. "Stiamo assistendo a un giornalismo che non può definirsi di inchiesta - aggiungono i pentastellati - ma che sta solo alimentando un clima di paura e di sospetto e, speriamo, non perché siamo alla vigilia dell'importante appuntamento elettorale in Sicilia. Come abbiamo dichiarato dal primo giorno abbiamo piena fiducia nella magistratura e siamo vicini alla sindaca assediata e aggredita da un giornalismo che mai avremmo pensato di vedere in un Paese democratico".