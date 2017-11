Castelluccio,agricoltori tornano a valle

NORCIA (PERUGIA), 4 NOV - Gli agricoltori di Castelluccio sono pronti a lasciare il Pian Grande, dove erano saliti in aprile con i loro trattori per la semina della lenticchia, per tornare con i propri trattori a Norcia. Intanto la vendita del prezioso legume procede in linea con quella delle stagioni scorse. Fa il punto della situazione, a pochi giorni dalla nuova chiusura della strada provinciale 477 che collega Norcia a Castelluccio (per lavori, dal 9 novembre al 28 febbraio prossimo) Gianni Coccia, portavoce degli agricoltori del borgo distrutto dal terremoto. "Lunedì trasferiremo i mezzi a valle - annuncia all'ANSA - anche se il lavoro di preparazione dei terreni per la prossima semina della lenticchia non è ancora del tutto completato, ma vorrà dire che lo termineremo a marzo". Scendendo a valle gli agricoltori lavoreranno sui terreni attorno a Norcia.