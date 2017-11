A Firenze targa per film Amici Miei

FIRENZE, 4 NOV - Una targa in onore e in memoria di Amici miei di Mario Monicelli, è stata scoperta questo pomeriggio a Firenze, in uno dei luoghi simbolo del film dove si trovava il bar del 'Necchi'. La cerimonia si è svolta in concomitanza con un raduno dei fan della saga e in occasione dell'anniversario dell'Alluvione di Firenze del 1966 al centro di Amici miei Atto secondo. Le celebrazioni si sono svolte inoltre a due mesi dalla scomparsa di Gastone Moschini, l'architetto Melandri, l'ultimo degli attori principali dei film.