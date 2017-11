Nave a Salerno, morte 26 migranti

SALERNO, 5 NOV - Ennesimo sbarco di migranti a Salerno, ma stavolta a bordo della nave spagnola Cantabria giunta al molo 3 gennaio ci sono ben 26 cadaveri di donne. "Una tragedia dell'umanità - dice il prefetto di Salerno, Salvatore Malfi - credo che la procura si attiverà da subito per valutare se possa trattarsi di altrettanti omicidi". Sulla nave viaggiano circa 400 migranti. Il pm Masini salirà sulla nave con i medici legali per valutare se far effettuare autopsie sui cadaveri.