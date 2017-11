Maltempo: problemi per vento all'Elba

PORTOFERRAIO (LIVORNO), 5 NOV - E' stato un evento meteorologico di breve ma intensa durata quello che ha interessato, con forte vento e pioggia, le zone di Marciana e Portoferraio all'Isola d'Elba (Livorno). I vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio sono stati chiamati ad intervenire per un tetto scoperchiato e un albero caduto su una autovettura in zona Marciana. Intanto dalla capitaneria di Portoferraio confermano che i traghetti, al momento, sono regolari. Interrotto solo il collegamento veloce con Piombino dell'aliscafo Acapulco. Era invece ripartito da Livorno alle 2.50 il traghetto Janas, che ieri sera era stato costretto ad invertire la rotta intrapresa per Olbia e fare rientro in porto a causa di un'avaria a un circuito idraulico. Un ulteriore ritardo è stato accumulato a causa dell'improvviso malore di una passeggera anziana, per la quale è stato necessario ricorrere alle cure del 118 con il successivo trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Livorno.