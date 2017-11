Albero su auto: ferite lievi per 2 donne

PORTOFERRAIO (LIVORNO), 5 NOV - Nella caduta dell'albero su un'auto a Marciana, all'isola d'Elba, avvenuto sulla strada della Civillina, sono rimaste ferite in modo non serio due donne. A bordo dell'auto c'erano infatti una ragazza con la madre: non hanno subito danni seri ma erano bloccate all'interno dell'abitacolo e sono state liberate dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio intervenuta sul posto. La strada è stata interdetta alla circolazione stradale dal sindaco del Comune elbano. Sempre a causa del maltempo intervento dei vigili del fuoco anche a Piombino (Livorno) per una gronda pericolante in via Pisacane mentre una squadra del distaccamento di Cecina è invece intervenuta su un albero caduto sulla sede stradale in via Potenza 29.