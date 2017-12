Sfuggì obbligo dimora, preso in Germania

REGGIO CALABRIA, 27 DIC - La Polizia tedesca ha arrestato a Moers, località vicino Duisburg, un latitante calabrese, Antonio Strangio, di 38 anni. L'arresto é stato eseguito su indicazione della Stazione dei carabinieri di San Luca, che sono giunti alla localizzazione del latitante analizzando le risultanze investigative disponibili sul suo conto e verificando ogni utenza da lui contattata in passato e ogni domicilio o dimora in cui avesse trovato ospitalità, in Italia ed all'estero. Strangio era latitante dal 28 dicembre del 2012, giorno in cui si sottrasse alla misura cautelare dell'obbligo di dimora cui era sottoposto. Successivamente si era aggiunta a suo carico una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni scaturita dalle indagini conseguenti alla strage di Duisburg nell'ambito delle quali il latitante è risultato prestanome della cosca Pelle-Vanchelli. Strangio, in particolare, deve scontare una condanna ad un anno e sette mesi di reclusione.