Pd: Orlando, direzione serve a tutti

ROMA, 29 DIC - "Mi auguro che ci sia, anche per definire l'impostazione politica" della campagna. "Non credo sia un'esigenza della minoranza, ma di tutto il partito". Lo afferma il ministro della Giustizia e leader della minoranza Pd Andrea Orlando rispondendo, al termine del Cdm, a chi gli chiede se, nella prima parte di gennaio, ci sarà la prossima direzione del Pd in vista delle elezioni.