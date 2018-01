Marini, beffa avviso garanzia Alemanno

PERUGIA, 6 GEN - "Questa vicenda sembra una beffa, sono davvero esterrefatta". Lo scrive la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, in un post su Facebook in merito all'avviso di garanzia ricevuto dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. "Se l'avviso di garanzia e' per l'autorizzazione ambientale nella gestione dell'emergenza sismica allora ci dimettiamo tutti da amministratori pubblici che stanno mettendo la faccia con le persone a rappresentare lo Stato sul territorio! Nessuno di noi si vuole sottrarre ai controlli specie quelli della magistratura ma questa vicenda di Ancarano sembra una beffa. Io ed il Sindaco siamo saliti il 24 agosto e poi il 30 ottobre a vedere come stavano le persone con le case tutte distrutte, riparate con una capanna di fortuna. Allora eravamo solo noi. Mi auguro che questa vicenda si chiarisca presto perché essere messi sotto inchiesta per realizzare strutture emergenziali di riparo, per fare il più velocemente possibile e con qualità ci pare davvero troppo".