Due 'casi severi' virus H1N1 alla Spezia

LA SPEZIA, 6 GEN - Due casi "particolarmente severi" di virus H1N1 sono stati registrati in questi giorni di pandemia influenzale alla Spezia. A essere colpiti due pazienti ultracinquantenni da un paio di giorni ricoverati all'ospedale Sant'Andrea. La direttrice sanitaria dell'Asl 5 Antonietta Banchero ha coordinato le attività e le procedure relative a notifica e management dei casi secondo le circolari ministeriali comunicando il ricovero all'istituto superiore di Sanità. Si tratta di due residenti nello Spezzino che non hanno effettuato viaggi all'estero nell'ultima periodo. "Questa situazione rientra in quelli che sono i casi attesi" precisa la primario malattie infettive dell'Asl 5 Stefania Artioli. I sintomi riscontrati nei due pazienti spezzini sono gli stessi di una qualsiasi influenza ma più severi con febbre elevata e insufficienza respiratoria. Attualmente entrambi i pazienti sono sotto antivirali e antibiotici di copertura. Le condizioni attualmente sono ancora "estremamente severe".