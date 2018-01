Papa in Cile, altre 3 chiese incendiate

SANTIAGO DEL CILE, 16 GEN - Altre tre chiese cattoliche sono state incendiate nella notte in Cile, nelle ore seguenti l'arrivo del Papa. Lo rendono noto i media locali. Due chiese colpite si trovano a Cunco, località a 700 km da Santiago, nella regione dell'Araucania, che Francesco visiterà domani. Secondo fonti dei vigili del fuoco, le due chiese sono state andate distrutte contemporaneamente. L'altro incendio ha riguardato la parrocchia della Madre della Divina Provvidenza a Puente Alto, nella periferia di Santiago. In tutto sono 9 le chiese attaccate in questi giorni.