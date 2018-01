Lazio: Pirozzi deciso ad andare avanti

ROMA, 25 GEN - Il candidato alla presidenza della Regione Lazio Sergio Pirozzi non ha intenzione di ritirarsi, ma è deciso ad andare avanti. E' quanto si apprende da fonti vicine al candidato, alla luce della candidatura di Stefano Parisi per il centrodestra. Il sindaco di Amatrice dovrebbe parlare in diretta Facebook domani alle 15, al termine dunque della scadenza che aveva fissato ieri in conferenza stampa per un eventuale apparentamento da parte delle altre liste.