Sparatorie a Macerata, feriti

MACERATA, 3 FEB - Una serie di sparatorie sono in corso a Macerata. I colpi, a quanto si è appreso, sono partiti da un'Alfa Romeo 147 nera, con a bordo due persone, che sta girando per la città. Quattro i feriti segnalati, di cui uno in corso Cairoli, uno nei pressi della stazione. Spari anche in via dei Velini e via Spalato, zone toccate dalle indagini per il caso di Pamela Mastropietro. Le vie interessate sono tutte nel centro della città, dove si è sparso il panico. Il sindaco Romano Carancini ha invitato la popolazione a rimanere in casa. La polizia sarebbe sulle tracce dell'auto e investigatori stanno vagliando le immagini delle telecamere delle zone interessate dalle sparatorie anche per capire la dinamica e le motivazioni del gesto.