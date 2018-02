Neve in Appennino, poi pioggia gelata

BOLOGNA, 3 FEB - Sull'Appennino emiliano sono caduti in media 30 centimetri di neve, dalla serata del 2 febbraio. Per il momento non sono segnalati particolari disagi nella circolazione: in provincia di Modena, ad esempio, le strade sono tutte percorribili e sono in azione 67 spartineve. Intanto i previsti rasserenamenti durante la notte tra sabato e domenica porteranno un marcato calo nelle temperature, che si porteranno su valori sotto zero, determinando estese gelate su tutti i rilievi e non solo. La Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta gialla per pioggia gelata in tutta la regione, tranne che nella parte più occidentale e in quella costiera. Domenica sono previste deboli precipitazioni sul settore centro-occidentale, con quota neve superiore ai 500 metri.