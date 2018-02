Seeyousound, vince 'Song of Granite'

TORINO, 3 FEB - L'irlandese 'Song of Granite' di Pat Collins è il vincitore della quarta edizione di 'Seeyousound International Music Film Festival', unico festival italiano dedicato al rapporto tra cinema e musica. 'Song of Granite' è un biopic, travestito da vero cinema, sulla vita del cantante folk irlandese Joe Heaney, nato nel 1919 in una famiglia di minatori. Al film, selezionato dall'Irlanda per la corsa agli Oscar 2018, sono andati il primo premio intitolato a Francesca Evangelista, la responsabile della comunicazione del festival morta alcuni mesi per un malore mentre era in bicicletta, e il Premio miglior Colonna Sonora Originale. Menzione speciale all'americano 'Band Aid' di Zoe Lister-Jones, storia di una giovane coppia che cerca di superare una crisi dando vita a una band. Nella sezione Documentario il primo premio è andato allo svedese 'Silvana', di Mika Gustafson, Olivia Kastebring, Christina Tsiobanelis, storia di un amore lesbico sullo sfondo di una Svezia meno aperta di quanto si creda.