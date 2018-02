Glendon si dimette da Ior

ROMA, 16 FEB - Mary Ann Glendon si è dimessa dal Consiglio di sovrintendenza dello Ior. Lo rende noto lo stesso Istituto. "Preso atto della sua decisione di dimettersi dal Consiglio di Sovrintendenza, lo Ior - è detto nella nota - desidera ringraziare la professoressa Mary Ann Glendon per il suo contributo all'Istituto negli ultimi anni, specialmente nel processo di definizione del quadro giuridico dello Ior. La professoressa Glendon ha espresso il desiderio di dedicare più tempo ad altre cause Cattoliche, e lo Ior le augura il meglio per il futuro, sia personalmente che professionalmente".