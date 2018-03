Meloni, Bonino finanziata da Soros

ROMA, 2 MAR - "Emma Bonino? Prenderà il 2% ma la stanno pompando a manetta, oggi c'era una pagina su di lei pubblicata dal Corriere della Sera, chissà come farà a pagarla, io i soldi per fare una cosa del genere non ce l'ho. Lei sta nella fondazione di Soros, che le finanzia la campagna elettorale, l'ha detto lei che è così". Lo dice Giorgia Meloni, leader di FdI, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.