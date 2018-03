Tromba d'aria a Lecce, crolli

LECCE, 8 MAR - Una violenta tromba d'aria si é abbattuta nella tarda serata di ieri a Lecce, provocando crolli, lo sradicamento di alberi e cancellate. Sono stati abbattuti anche cartelloni e plance pubblicitarie. Non si registrano feriti. Ad essere colpiti sono stati soprattutto i quartieri Rudiae-Ferrovia e Santa Rosa. In via Pozzuolo tre auto sono state travolte dal crollo di un lungo tratto del muro perimetrale della storica 'Villa Reale'. Divelti gli infissi di Palazzo Codacci Pisanelli, la sede storica dell'Ateneo, in viale dell'Università dove é caduta anche della recinzione metallica. Le forti raffiche di vento hanno fatto crollare la copertura dell'ex Agip, nei pressi dell'Obelisco mentre in viale De Pietro un grosso albero di pino si é abbattuto lungo la recinzione che costeggia il Tribunale, provocandone in un punto l'abbattimento. Crolli anche in via Milizia e via Boccaccio dove un gazebo in legno è stato scaraventato dal vento a decine di metri di distanza contro il muro di una abitazione privata.