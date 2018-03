Tar boccia stop moschea Sesto S.Giovanni

MILANO, 9 MAR - Il Tar della Lombardia ha annullato lo stop alla costruzione della moschea di Sesto San Giovanni (Milano), o meglio ha annullato la delibera votata dal Consiglio comunale che toglieva il diritto di superficie sul terreno. La battaglia non è conclusa però e il sindaco Roberto Di Stefano annuncia ricorso al Consiglio di Stato contro quella che ritiene "una follia" promettendo che finché guiderà lui il Comune non sarà costruita nessuna moschea, tantomeno quella più grande d'Italia ventilando anche l'idea di un referendum pro o contro. "Per il Tar è irrilevante che il Centro Islamico usufruisca da anni di un terreno comunale senza pagare quanto dovuto alle casse dell'Amministrazione al punto d'aver maturato a oggi già 320 mila euro di debito. Così come - ha aggiunto - non vengono prese in considerazione altre questioni di natura prettamente tecnica-urbanistica. Secondo il Tar prevale il diritto di culto e i debiti sono carta straccia?".