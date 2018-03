Presidente Consiglio Marche e Atenei

MACERATA, 10 MAR - A Macerata il presidente dell'Assemblea legislativa regionale Antonio Mastrovincenzo ha rinnovato l'impegno con gli Atenei delle Marche nel proseguire il progetto di ricerca, voluto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sui "Nuovi sentieri di sviluppo dell'Appennino marchigiano dopo il sisma". L'occasione è stata la presentazione, promossa dall'associazione 'Le Cento Città' delle eccellenze scientifico-culturali delle Università marchigiane con la premiazione dei docenti di ateneo impegnati nel progetto. "Proprio in questi giorni - ha annunciato Mastrovincenzo - il gruppo di ricerca interuniversitario, coordinato dal prof. Massimo Sargolini dell'Università di Camerino, ha ultimato i lavori e consegnato al Consiglio regionale gli esiti della ricerca, realizzata in sei mesi di lavoro e rìcca di dati, elementi di valutazione e proposte per la rinascita dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017". Coinvolti una cinquantina di ricercatori.