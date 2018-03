Terremoti: scossa 2.4 nel Fiorentino

FIRENZE, 11 MAR - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4, a una profondità di 8 km, è stata registrata stasera alle 21.42 dagli strumenti dell'Ingv in provincia di Firenze, nel Chianti. L'epicentro è in aperta campagna, nel territorio di Barberino Val d'Elsa (Firenze). La scossa è stata avvertita dalla popolazione, al momento non vengono segnalati danni.