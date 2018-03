P3: Sardegna, prescrizione Cappellacci

CAGLIARI, 16 MAR - L'ex governatore della Sardegna, leader regionale di Forza Italia e neo deputato azzurro, Ugo Cappellacci, esce di scena con una prescrizione per scadenza dei termini nel processo sulla P3, l'associazione segreta per la quale i giudici della nona sezione penale di Roma hanno condannato, tra gli altri, a 6 anni e 6 mesi l'uomo d'affari Flavio Carboni. Cappellacci era accusato di abuso d'ufficio nel filone sull'eolico in Sardegna, e non di partecipazione alla P3, perché, secondo l'accusa, avrebbe accettato di nominare alla guida dell'Arpas, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, Ignazio Farris, su consiglio dell'ex senatore Denis Verdini. Quest'ultimo è stato assolto per associazione segreta ma condannato ad un anno e tre mesi per finanziamento illecito. Condannati anche Farris e il presidente del consorzio Tea, Pinello Cossu: un anno e 10 mesi ciascuno.