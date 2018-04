Autonomia: Zaia,trattativa nuovo governo

VENEZIA, 9 APR - Il presidente del Veneto Luca Zaia ha incontrato a Venezia una cinquantina tra i 72 parlamentari neo eletti per illustrare il percorso avviato per l'autonomia regionale. Zaia ha ripercorso le date che hanno portato al referendum per il quale i veneti hanno chiesto l'autonomia in base all'articolo 116 della Costituzione fino alla discussione con il Governo. "Di fatto con questo percorso - ha detto Zaia - ha portato a decidere dal basso ciò che non veniva fatto dall' alto. Non solo abbiamo fatto il referendum - ha ricordato - ma abbiamo fatto un percorso legislativo che ha coinvolto, proprio con una legge, il Consiglio regionale toccando tutte le 23 materie su cui si può agire". "Abbiamo consolidato il rapporto con il Governo - ha proseguito - portando a casa intanto cinque materie; ora attendiamo il nuovo Governo per sviluppare la trattativa su tutti gli articoli per poi andare in Parlamento, nelle due camere, perché il percorso venga chiuso".