Martina, molisani non sono cavie

ROMA, 16 APR - "Trovo veramente assurda l'idea di Salvini per cui il Paese deve aspettare i suoi tornaconti elettorali. Avvisatelo che il Paese ha già votato e adesso chiede risposte, non propaganda. Questo uso delle elezioni regionali di Molise e Friuli come fossero cavie da laboratorio e' quanto di più irrispettoso possibile verso gli elettori di quelle regioni oltre che di tutti gli italiani". Così il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina.