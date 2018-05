Mafia: flash mob studenti Sassari

SASSARI, 24 MAG - Gli studenti di Sassari gridano no alle mafie. Con un flash mob organizzato dalla Consulta provinciale nel cortile del liceo Spano, i ragazzi hanno voluto ricordare le vittime innocenti delle cosche malavitose e hanno liberato nel cielo centinaia di lanterne di carta e di palloncini bianchi. La manifestazione sassarese fa parte delle numerose iniziative svolte con una "staffetta a distanza" raggruppate sotto l'egida di #PalermoChiamaItalia, promosse dal ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Falcone per il XXVI anniversario delle stragi di Capaci e di via d'Amelio. Il flash mob di oggi è stata la tappa finale di un lungo percorso intrapreso dalla Consulta provinciale di Sassari, che nel corso dell'anno ha organizzato diverse iniziative per sensibilizzare gli studenti e la società civile sui temi della legalità e dell'educazione alla cittadinanza attiva.