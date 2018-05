Oggi si vota in due Comuni in Trentino

ROMA, 27 MAG - Si vota oggi in due comuni del Trentino Alto Adige: LONA-LASES, comune che conta poco più di 800 abitanti di cui 630 elettori e SÈN JAN DI FASSA che ne conta oltre 3 mila 300, di cui circa 2700 elettori. Il turno di ballottaggio è previsto per il 10 giugno. Nel resto d'Italia la consultazione elettorale è fissata per domenica 10 giugno per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, e per l'elezione di due consigli circoscrizionali a Roma. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. Le consultazioni amministrative riguardano in tutto 763 comuni italiani. Anche il voto in Sicilia e in Sardegna è fissato per il 10 giugno, mentre in Valle d'Aosta i cittadini hanno votato il 20 maggio e in Friuli Venezia Giulia lo scorso 29 aprile. Gli elettori nei 763 comuni sono oltre 6.7 milioni su una popolazione di oltre 7.7 milioni; nei due consigli circoscrizionali di Roma Capitale, voteranno 290.934 elettori.