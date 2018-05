Lettera con proiettile dipendente Sogemi

MILANO, 27 MAG - "Nella mattinata di venerdì scorso ad un dipendente di Sogemi è stata recapitata, presso la propria abitazione, una busta contenente un proiettile e il seguente messaggio intimidatorio 'i bastardi si castigano. Tocca a te'. Lo rende noto, in un comunicato, la stessa società che gestisce l'Ortomercato di Milano. Sogemi "nel condannare la gravità di questo atto, trasmette al dipendente la propria vicinanza e il proprio sostegno. La società porrà in essere ogni possibile azione per tutelare i propri dipendenti nello svolgimento delle loro preziose attività".