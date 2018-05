Vasta operazione anticrimine in Puglia

BARI, 29 MAG - Vasta operazione anticrimine dei Carabinieri in diverse province della Puglia contro soggetti appartenenti ad un'associazione a delinquere dedita a rapine, ricettazione e riciclaggio. Dalle prime luci dell'alba, ad Andria (BT), Bari, Bitonto (Ba) e Cerignola (Fg), militari del Comando Provinciale del capoluogo pugliese, unitamente a quello di Foggia, supportato dal 6/o Elinucleo e dal Nucleo Cinofili di Modugno, stanno dando esecuzione a diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica. I provvedimenti sono stati adottati in base alle conclusioni di un'indagine, avviata nel marzo 2017 dalla Compagnia di Andria, che ha permesso di documentare le responsabilità dei componenti dell'associazione a delinquere nella commissione di numerosi furti e rapine.