Bomba d'acqua su Bologna

BOLOGNA, 29 MAG - Sono almeno una quarantina le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco di Bologna durante e dopo il forte acquazzone, che per più di mezz'ora si è abbattuto questo pomeriggio sulla città. La 'bomba' d'acqua, che ha colpito soprattutto la zona di Casalecchio, ha creato gravi disagi sulle strade, dove in alcuni punti i rami caduti dagli alberi per colpa del maltempo hanno reso difficile la circolazione. Problemi sono stati segnalati segnalati sull'Asse Attrezzato, la nuova Bazzanese, viale Togliatti e via Paolo Nanni Costa. Alcuni sottopassi si sono allagati, così come le cantine e i locali ad altezza della strada.