Incidente kayak, proseguono ricerche

BOLZANO, 31 MAG - Risulta ancora disperso un giovane turista tedesco, coinvolto ieri pomeriggio in un incidente durante una discesa con il kayak dalle casata di Riva di Tures, in valle Aurina. Tra la seconda e terza cascata l'uomo si era ribaltato e non è riuscito a mettersi in salvo. Il kayak è stato trovato più a valle, incastrato tra un albero e una roccia. Le ricerche dei vigili del fuoco e del soccorso alpino sono molto difficili perché il torrente in questi giorni porta moltissima acqua a causa del disgelo in alta montagna.