MILANO, 1 GIU - Disagi oggi in Stazione Centrale a Milano causati alle 15.25 a un guasto al sistema di circolazione risolto meno di un'ora dopo e di cui le cause sono in corso d'accertamento e poi un guasto successivo alle 17.25 al sistema di informazione con tabelloni e altoparlanti in tilt. Il guasto al sistema per dare informazioni ai viaggiatori sui treni in arrivo e in partenza ha coinvolto non solo Milano ma anche Torino, Verona e Venezia ed è stato risolto prima delle 18.30.