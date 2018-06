Ruba incasso trattoria e lo ingoia

FIRENZE, 2 GIU - Beve un caffè, paga regolarmente ma poi se ne va con l'incasso di una trattoria di Trespiano (Firenze): quando viene bloccato dai carabinieri ha cercato di ingoiarlo per non essere arrestato. E' successo lungo la via Bolognese ieri. L'uomo, un marocchino di 33 anni, aveva approfittato del momento in cui il titolare stava pulendo il locale per portare via i soldi dalla cassa, 840 euro. Ma è stato notato e quindi è scappato nei campi. Il commerciante allora ha chiesto aiuto ai carabinieri che hanno rintracciato l'uomo in via di Bartolo. Qui ha fatto l'estremo tentativo di mettere in bocca il denaro per ingoiarlo. I militari lo hanno arrestato per furto aggravato. I soldi sono stati restituiti al titolare della trattoria.