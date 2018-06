ROMA, 3 GIU - Grave incidente all'alba su ponte Marconi a Roma. Un ragazzo di 19 anni è morto e altri due giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. A quanto ricostruito finora dalla polizia locale, i ragazzi viaggiavano in tre su uno scooter che intorno alle 5.40 si è scontrato con un'auto. Alla guida c'era la vittima. Sul posto per i rilievi i vigili del Gruppo Marconi.