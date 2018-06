Va al Mugello, ducatista sbanda e muore

BOLOGNA, 3 GIU - Nel giorno della doppietta della Rossa di Borgo Panigale nel MotoGp al Mugello, un motociclista in sella a una Ducati è morto mentre stava andando con alcuni amici al circuito toscano, per assistere alle corse. E' successo intorno alle 8 sull'Appennino Bolognese, in prossimità di Rioveggio, frazione di Monzuno: Andrea Botti, 41 anni, di Carpi (Modena) è scivolato in prossimità di una curva ed è finito contro il guard rail. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al 41enne, nonostante casco e protezioni. Inutile l'intervento del 118, con ambulanza e auto medica. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri di Vergato. Il tratto di strada in via Val di Setta, per i rilievi, è stato chiuso per circa un'ora