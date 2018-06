Tap: Emiliano, ragioni opache su approdo

BARI, 3 GIU - "Io non sono affatto contrario al Tap, solo che lo stanno facendo arrivare troppo a Sud per ragioni opache: l'ho detto alla Commissione antimafia e lo ripeto pubblicamente". Lo ha detto il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano (Pd), parlando a '1/2h in più' del gasdotto Tap. Emiliano ha spiegato che lo faranno approdare "su una delle più belle spiagge turistiche della Puglia", a Melendugno (Lecce), e "la ragione è incomprensibile". Il governatore vorrebbe che Tap approdasse nella zona industriale di Brindisi: "Abbiamo solo chiesto - ha precisato - che arrivasse 30 chilometri più a Nord" ma "il Pd era determinato nel non concedermi questo spostamento". "E' chiaro - ha aggiunto - che con la nuova posizione del M5s, i furbacchioni del Pd che volevano forzare la mano su Tap, rischiano di vedere saltare un'opera molto importante" anche per "consentire di decarbonizzare l'Ilva". Infine, Emiliano ha auspicato che "Di Maio non venga ingoiato immediatamente nella palude del Mise".