Aereo caduto: domani autopsia pilota

TRENTO, 4 GIU - È prevista per domani l'autopsia del pilota morto sabato in Trentino, con lo schianto dell'aereo da turismo su cui si trovava, in Trentino, sul monte Croce. Dovrebbe contribuire a chiarire le cause della caduta del velivolo. Migliorano intanto le condizioni della passeggera, 29 anni, altoatesina, ricoverata all'ospedale di Bolzano. Il pilota morto è Riccardo Avi, 70 anni, nato a Bolzano e residente a Montebelluna (Treviso). Le ipotesi per le due inchieste aperte, una dell'Agenzia nazionale della sicurezza del volo e l'altra dalla Procura di Trento, sono un malore del pilota o un guasto al mezzo. Colleghi e conoscenti del pilota tendono a escludere un errore, ricordando come Avi avesse volato per tutta la vita, prima su jet privati poi sui voli di linea di Alpi Eagles e Air Dolomiti, infine come istruttore. Effettuato ancora ieri un sopralluogo tecnico, i resti dell'aereo dovrebbero essere portati all'aeroporto Caproni di Trento.