Morta Iaia, bimba affetta da tumore raro

BERGAMO, 4 GIU - È morta all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov'era ricoverata, Ilaria Orlando, 9 anni, di Roccaraso (L'Aquila), dopo una lunga battaglia contro un raro neuroblastoma. 'Iaia', come la conoscevano tutti, ha lottato per oltre cinque anni contro la malattia e il suo era diventato un caso nazionale per via di una raccolta fondi per la quale si era mobilitato non solo l' Abruzzo, ma l'Italia intera. Al suo fianco anche i tre tenori del 'Il Volo' tra cui Gianluca Ginoble che è di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Erano stati organizzati concerti, cene di gala, incontri e iniziative per la raccolta fondi. Grazie a quella raccolta, la piccola era volata negli Usa per effettuare delle cure. Già martedì le sue condizioni si erano aggravate: ieri la morte. I genitori hanno scritto su Facebook: "Dopo averci insegnato ad amare e ad affrontare ogni sfumatura di colore della vita, con l'allegria e la semplicità dei suoi 9 anni, Ilaria è volata in cielo a rendere il Paradiso un posto migliore".