Senza biglietto si lancia dal treno

REGGIO EMILIA, 4 GIU - Sorpreso senza biglietto del treno, si è gettato dal finestrino per scappare. E' quello che è accaduto stamattina, poco prima delle 8, sul convoglio regionale Suzzara-Parma all'altezza di Guastalla, nel Reggiano. Si tratta di uno studente di 17 anni residente nella Bassa reggiana. Il ragazzo è ora ricoverato all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio: ha riportato importanti traumi ma fortunatamente non è in pericolo di vita. È successo all'altezza di via Cavallo del comune di Guastalla: il minore è stato soccorso dai sanitari del 118 e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Stando ai primi accertamenti il giovane, sotto gli occhi dei controllori che l'avevano sorpreso senza biglietto, è uscito dal finestrino che ha scavalcato gettandosi sui binari, approfittando del fatto che il treno aveva rallentato. Il traffico ferroviario in quella tratta è stato interrotto per circa 30 minuti. Sui fatti sono in corso gli accertamenti a cura dei carabinieri di Guastalla.