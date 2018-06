Fico, designare deputati per Commissioni

ROMA, 4 GIU - Il presidente della Camera Roberto Fico invierà oggi una lettera ai presidenti dei gruppi parlamentari chiedendo loro di designare i deputati per la costituzione delle 12 Commissioni permanenti. Lo ha preannunciato lo stesso Fico alla conferenza dei capigruppo. Nella successiva capigruppo, che si terrà giovedì prossimo, dopo il voto di fiducia, verrà stabilito il giorno in cui le 12 COmmissioni si insedieranno eleggendo i rispettivi Presidenti e uffici di presidenza. Fico ha anche proposto una riforma del Regolamento per unificare le Giunte per le elezioni e per le autorizzazioni. La creazione di un'unica Giunta, ha spiegato, avverrebbe nell'ottica della semplificazione, specularmente a quanto già avviene in Senato, dove la Giunta è unica.