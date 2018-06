CHIARAVALLE (ANCONA), 5 GIU - Un uomo di 91 anni ha sparato al figlio di 66 con un fucile, durante una lite, ferendolo ad un braccio in modo non grave. Il fatto è avvenuto in una zona periferica di Chiaravalle, fuori dal centro abitato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato l'anziano e sequestrato l'arma, regolarmente detenuta.