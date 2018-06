Stalking su volontaria di una parrocchia

MODENA, 5 GIU - Un 40enne di origine romena è stato arrestato la notte scorsa a Modena per stalking, nei confronti di una 49enne. Gli stessi atti persecutori, sulla stessa vittima, che già alla fine del 2016 lo avevano fatto finire in manette, con il successivo patteggiamento della pena di un anno. Del caso si è occupata la Polizia di Stato. Verso le 23.30 gli agenti della volante si sono presentati sul posto, allertati dalla vittima, perché il 40enne era sotto casa sua, urlando e offendendola. Poi è emerso il contesto della vicenda. La donna è una volontaria di una parrocchia di Modena e per questo aiutava lo straniero. Risultano denunce fatte dalla 49enne risalenti al 2016, per atti persecutori, minacce e lesioni (in una occasione l'aveva schiaffeggiata sotto casa). Lo stalker recidivo è stato anche denunciato a piede libero per resistenza.