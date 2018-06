Pg: condannare Corona a 2 anni 9 mesi

MILANO, 05 GIU - Fabrizio Corona, condannato in primo grado a un anno per un illecito fiscale, deve essere condannato invece a 2 anni e 9 mesi per tutti i reati, compresa l'intestazione fittizia di beni, nel procedimento sui soldi in contanti trovati anche in un controsoffitto. Lo ha chiesto nel processo d'appello il sostituto pg Maria Pia Gualtieri per la quale, però, in prima battuta va riaperto il dibattimento con due testi. L'ex agente fotografico ha reagito in aula e poi fuori dicendo, riferendosi al pg: "Non ha capito un...".