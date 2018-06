Domani al via maxiprocesso a clan Spada

ROMA, 05 GIU - E' fissata per domani la prima udienza del maxiprocesso a carico di 27 appartenenti al clan Spada di Ostia. Il processo si svolge davanti alla terza corte d'Assise, nell'aula bunker di Rebibbia. Nei confronti degli imputati la Procura di Roma contesta, a vario titolo, l'associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio, usura e estorsione. I pm Mario Palazzi e Ilaria Calo' hanno chiesto e ottenuto il rito immediato tra gli altri per i presunti capi dell'organizzazione Carmine, Ottavio, Roberto (gia' sotto processo per l'aggressione ad un giornalista della Rai) e Armando Spada. Con loro saranno processati anche Mauro Carfagna e Ruben Alvez del Puerto. L'indagine sul clan Spada era culminata il 26 gennaio scorso con l'arresto di 32 persone.