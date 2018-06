Spaccio bagni scuola, indagati 5 minori

FIRENZE, 5 GIU - Scoperto con le telecamere un notevole spaccio di droga nei bagni di un istituto tecnico di Firenze. L'inchiesta è della procura presso il tribunale dei minorenni del capoluogo toscano. Cinque i ragazzi indagati, di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Sono italiani e albanesi. Le indagini, coordinate dal procuratore capo Antonio Sangermano e condotte dalla squadra mobile della polizia, hanno svelato la presenza di un market della droga allestito nei corridoi dei bagni della scuola. I giovani pusher e i loro acquirenti sono stati immortalati da alcune telecamere piazzate dalla polizia. Secondo quanto appreso, i clienti degli spacciatori sarebbero almeno una ventina, tutti studenti dell'istituto, per la maggior parte minori. Per due degli indagati sarebbero stati accertati in modo incontrovertibile episodi di spaccio. Approfondimenti sulla posizione degli altri. La polizia ha perquisito le abitazioni di tutti.