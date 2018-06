Cadde su catena tirata, morto ciclista

FIRENZE, 5 GIU - E' morto all'ospedale di Careggi (Firenze) il ciclista di 60 anni caduto sabato 2 giugno a Santa Croce sull'Arno (Pisa) mentre stava percorrendo un tratto della via Francigena nei pressi di Poggio Adorno. La vittima, Fabio Siess, residente a Tortona (Alessandria) e originario di Trieste, aveva sbandato sullo sterrato in un tratto di discesa e, perdendo il controllo della bicicletta, è finito contro la catena, cadendo e battendo la testa a terra. Portato con l'elisoccorso a Firenze per le gravi condizioni, purtroppo non è migliorato. Gli organizzatori del Tuscany Trail, la manifestazione a cui Siess stava partecipando assieme ad amici, hanno scritto su Fb:. "Lo sport è vita ma purtroppo, nonostante le precauzioni, a volte, succedono eventi imponderabili che ci mettono di fronte a cose più grandi di noi".